台東省道台11線自小客車撞牛 女駕駛命危送醫搶救

台東縣成功鎮台11線120公里嘉平5號橋附近，今天凌晨1點多傳出1輛自小客車撞牛意外，警消獲報趕往救援，車上1名年約40歲女姓駕駛被救出時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。至於事故原因警方正進一步調查中。

警消表示，自小客車北上方向行駛，疑為一頭牛隻闖入公路，車輛閃避不及，直接撞上牛隻，抵達現場時，發現牛隻已死亡，而自小客車車頭毀損，女駕駛受困車內，救出時沒有呼吸心跳，緊急送往衛福部台東醫院成功分院搶救。

據了解，東海岸省道台11線，已發生多起車輛撞擊牛隻的交通意外，去年6月間1名婦女晚間下班騎機車回家卻在東海岸撞牛後喪命，至今未查獲到飼主；另有多起事件導致人員受傷。除了牛隻闖入公路外，也發生牛隻跑上鐵軌，影響火車行駛安全。

台東縣政府為預防馬路撞牛的意外發生，今年2月初更嚴格執行動物保護法，出生的仔牛未剪耳號或夾耳號、成牛沒有夾耳號，將以沒收飼主的牛隻為手段，以督促飼主各自管好牛群。