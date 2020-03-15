台東省道台11線自小客車撞牛 女駕駛命危送醫搶救

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平/台東縣即時報導
省道台11線台東縣路段常有牛隻省道上散步，已發生多起人車撞牛事故，沿途可見當心牛隻的標誌。圖／聯合報系資料照片
省道台11線台東縣路段常有牛隻省道上散步，已發生多起人車撞牛事故，沿途可見當心牛隻的標誌。圖／聯合報系資料照片

台東縣成功鎮台11線120公里嘉平5號橋附近，今天凌晨1點多傳出1輛自小客車撞牛意外，警消獲報趕往救援，車上1名年約40歲女姓駕駛被救出時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。至於事故原因警方正進一步調查中。

警消表示，自小客車北上方向行駛，疑為一頭牛隻闖入公路，車輛閃避不及，直接撞上牛隻，抵達現場時，發現牛隻已死亡，而自小客車車頭毀損，女駕駛受困車內，救出時沒有呼吸心跳，緊急送往衛福部台東醫院成功分院搶救。

據了解，東海岸省道台11線，已發生多起車輛撞擊牛隻的交通意外，去年6月間1名婦女晚間下班騎機車回家卻在東海岸撞牛後喪命，至今未查獲到飼主；另有多起事件導致人員受傷。除了牛隻闖入公路外，也發生牛隻跑上鐵軌，影響火車行駛安全。

台東縣政府為預防馬路撞牛的意外發生，今年2月初更嚴格執行動物保護法，出生的仔牛未剪耳號或夾耳號、成牛沒有夾耳號，將以沒收飼主的牛隻為手段，以督促飼主各自管好牛群。

台東 事故 衛福部

延伸閱讀

紫爆了！台東「金剛大道」爬滿紫色花海　絕美拍攝新景點來了

花蓮天雨路滑曳引車打滑撞歪電線桿 警方籲小心駕駛

曳引車事故打橫阻路 台11線暫不通

花蓮193縣道2期開工拓寬 將變30米大道

相關新聞

萬華50年公寓冒火 5死1命危

台北市萬華區華西街一處屋齡近五十年的老舊公寓，昨天清晨突然發生大火，儘管消防隊兩分鐘內就趕到現場，但因濃煙過大及疑似煙囪效應，造成五死一命危的慘劇。警消調查起火原因，目前傾向是一樓電線走火釀災，初步排除人為縱火可能。

洗碗、打零工 萬華失火老公寓 住戶多弱勢

台北市萬華區老舊公寓大火，造成五死一命危慘劇，該公寓住戶多是在附近茶室、飲酒店工作的洗碗工、侍者、或是以打零工、鐵工為生的弱勢年長男女。公寓林姓屋主表示，十年前曾和其他屋主商討都更，因有不同意見遲未進行，只好將房屋分租，想不到竟發生慘劇。

她喝醉大鬧 「我有新冠肺炎」警消全副武裝助送醫

台中市一名女子昨天凌晨一時許，酒後大亂西屯區青海路的鹽酥雞攤，不但砸毀店內桌椅，還自稱「我有新冠肺炎，需要協助送醫」，嚇壞店家趕緊報警。警消獲報後如臨大敵，消防員全程穿防護衣、戴護目鏡、口罩，協助女子送醫檢查。

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

台東省道台11線自小客車撞牛 女駕駛命危送醫搶救

台東縣成功鎮台11線120公里嘉平5號橋附近，今天凌晨1點多傳出1輛自小客車撞牛意外，警消獲報趕往救援，車上1名年約40...

警察故事／轟一聲斷掌 謝金霖奮進成楷模

雲林縣警察局鑑識科長謝金霖，從警已有24年，曾在一次拆解爆裂物任務中，不幸炸斷左手掌，但他在人生道路上並未退卻，更發憤向上攻讀國立台灣大學碩、博士，將所學運用在鑑識專業，並獲得多項警界獎項；他說，活過生命中的難關，想繼續盡本分做到最好，奉獻所學為社會服務。

警察故事／行善10年 「感覺心靈很富有」

高雄市警察局鳳山分局埤頂派出所警員楊守淮，曾在多年前罹患猛爆性肝炎，及時就醫保住性命，鬼門關走一遭，讓他發心助人。過年前募資購買民生物品，發送給弱勢家庭過好年，善行持續十年不中斷。

萬華公寓火警釀5死 檢察官現場勘驗

台北市華西街巷弄一棟公寓今晨發生火警，釀5死1命危。台北地檢署獲報後，今晚已派出主任檢察官、外勤檢察官前往現場勘驗，並安...

台灣最美風景！男警父愛大噴發 抱5歲女童返家

台中市警局太平分局今天說，日前晚間9時，太平派出所員警侯彥瑋、蔡沛芸巡邏發現一名走失的女童，侯彥瑋因為小女兒與女童年齡相...

影／蘇花公路觀音路段2砂石車車禍 一人受傷被困獲救

宜蘭縣消防局今天下午1點57分獲報，蘇花公路南澳鄉台9丁41.7公里的觀音路段，有貨車車禍，一人受傷受困。消防局派遣人、...

萬華老舊公寓大火新增一死 共五死一命危

台北市萬華區華西街26巷一處老舊公寓，今天清晨6時許發生大火，租住在公寓內的5男1女在消防局到場搶救時，已經失去呼吸心跳...

竹市拖吊車保管場設偵詢室 新冠肺炎高風險嫌疑人專用

因應新冠肺炎疫情延燒，新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，一旦逮捕嫌疑人有居家隔離、居家檢疫或疑似新冠肺...

熱門新聞

影／新店街頭無預警持刀殺人 未婚獨生子無辜命喪黃泉

與妻子口角竟持生魚片刀隨機殺人 北檢將嫌犯殺人罪聲押

男騎士等姊下班遭刺死 行凶男依殺人罪移送

萬華華西街清晨大火 6名中年男女嚴重嗆傷正與死神拔河

新店隨機殺人案嫌裁定收押 北院：極有可能逃亡

萬華公寓清晨惡火釀4死 住戶3男1女宣告死亡2男搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。