洗碗、打零工 萬華失火老公寓 住戶多弱勢

台北市萬華區老舊公寓大火，造成五死一命危慘劇，該公寓住戶多是在附近茶室、飲酒店工作的洗碗工、侍者、或是以打零工、鐵工為生的弱勢年長男女。公寓林姓屋主表示，十年前曾和其他屋主商討都更，因有不同意見遲未進行，只好將房屋分租，想不到竟發生慘劇。

據了解，起火公寓附近都是屋齡數十年的老舊公寓，巷弄狹窄，很多人都用來經營茶室或飲酒店，因此公寓外牆有許多加裝電線。林姓屋主說，他和在一樓飲酒店當廚師的林姓男子是好友，曾委託林男處理租屋事宜，林男將一、二樓租給潘姓男子，作為茶室及飲酒協會辦公室。

該公寓三、四樓裝潢成雅房分租，死者張春生是萬華飲酒店侍者、簡秀齡則在三水街飲酒店當招待，其他住戶則以打零工為生或在附近飲酒店工作；簡女的曹姓同居男友（六十歲），平時從事打鐵工作，昨晨他早起去樓下買早餐，沒想到早餐沒吃完，就看見公寓起火。

曹男形容，當時火勢相當迅速，他打電話給女友，電話已經沒人接聽，他如果晚十分鐘出門，恐怕就和女友一同葬身火窟；起火的兩棟公寓中，有幾處房間租給在飲酒店工作的大陸女子，最近因為新冠肺炎被送回大陸，逃過一劫。

北市府建管處副總工程司洪德豪指出，建管處沒有接獲室內裝修、隔間的申請紀錄，五層以下非公眾使用建築物的集合住宅，免辦理公安申報，但若一戶隔成六間以上做雅房出租，應該申報。