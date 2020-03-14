與家人爭吵 男子脫序揚言對警消潑熱水
高雄1名簡姓男子今天下午與家人發生爭吵，家人說要報警後，他竟跑到樓上煮熱水，並在樓下灑油，警方到場想上樓勸說，他卻揚言「誰上來就拿這鍋潑誰」，警方找來消防隊戒備，雙方僵持約1小時，警消決定對他噴水，強制就醫。
簡男家人說，他有思覺失調就醫紀錄，一發作就大吵大鬧，今天下午4點10分許，他又與家人爭吵，便上2樓煮熱水，家人看他行為脫序，向警方報案求助。
高雄市警小港分局員警趕去簡男家，他已往樓下潑油，警方要上樓勸說，他卻揚言誰上來就潑誰，與警方僵持不下。
員警見勸說不下，且簡男又開瓦斯煮熱水，警方擔心發生意外，找來消防隊戒備。消防隊員馬上布水線預防萬一。
直到下午5點多，警消決定「攻堅」，由消防隊員對他及瓦斯爐和爐上的熱鍋噴水，攻上樓制伏簡姓男子，送醫強制就醫，才結束僵持，未造成警消受傷。
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