萬華公寓火警釀5死 檢察官現場勘驗

台北市華西街巷弄一棟公寓今晨發生火警，釀5死1命危。台北地檢署獲報後，今晚已派出主任檢察官、外勤檢察官前往現場勘驗，並安排遺體相驗事宜。

北市萬華區華西街附近、鄰近夜市內的巷弄一棟公寓凌晨6時許發生火警，警消1小時內撲滅火勢，因3樓以上為隔間出租雅房，造成9人送醫，至晚間8時止，5人（4男1女）送醫不治身亡、1人在加護病房觀察、3人輕傷。

北檢今天上午獲悉火警發生後，即與警、消密切聯繫，晚間接獲警方正式報請相驗，即由主任檢察官呂建興、外勤檢察官鄭少玨前往火警現場了解警消蒐證、調查狀況，並安排遺體相驗事宜。

警消初步調查疑為電器走火或老舊電線引發火警，詳細案發狀況仍待調查釐清。