台灣最美風景！男警父愛大噴發 抱5歲女童返家

台中市警局太平分局今天說，日前晚間9時，太平派出所員警侯彥瑋、蔡沛芸巡邏發現一名走失的女童，侯彥瑋因為小女兒與女童年齡相仿，父愛大噴發，耐心安撫女童，女童一會兒要求牽手、一會兒又討抱抱，員警帶著女童挨家挨戶詢問，不久後，女童媽禡看見女兒安穩的抱在警員身上，開心的掉下眼淚來，感謝員警協助，讓女兒安然返家。

這名5歲林姓小女童日前在下課後，跟著單親媽媽外出工作、送貨，媽媽返家後整理家務、稍作梳洗時，小女童出門溜搭，因天色昏暗街道難辨別，結果走失在數百公尺外的巷弄內。

侯彥瑋說，也和蔡沛芸日前晚上9時許巡邏行經長億路附近，發現1名女童在戶外獨行，兩人立刻上前關懷，原來是女童迷路了，研判女童家應該在附近。

他指出，他的小女兒與女童年齡相仿，目前遠在南部上學，他獨自在中部打拚，見到女童有些害怕，頓時父愛爆發，耐心安撫女童情緒，並順應女童要求，一會兒要牽著小手、一會兒又討抱抱，帶著女童挨家挨戶詢問，不久忽然有一女子在遠處喊著名字找人，經查證是女童的媽媽。

25歲林姓女子表示，她是單親媽媽，在太平租屋，為了生計兼2、3份工作，女兒下課後就跟著她四處跑。她才剛進門簡單梳洗，以為女兒在門口玩耍，沒想到女兒竟然失蹤，嚇到快哭了，她一定多注意小孩的動態，感謝警方熱心幫忙。