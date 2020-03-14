3天內兩度涉嫌縱火尋仇 賴姓男子遭逮送辦

花蓮縣吉安鄉吉祥5街一處機車棚3天內兩度遭人縱火，嫌犯都是賴姓男子。他疑似與當地一名住戶結怨，10日先到對方住處機車棚縱火尋仇，13日晚間重施故技，所幸沒有人員傷亡。吉安警方今天傍晚將賴姓男子依公共危險罪嫌移送，附近住戶希望司法單位能將人押起來，不要再讓縱火犯趴趴走。

吉祥5街一處機車棚10日晚間起火，監視器拍下一名身穿連帽外套的男子，案發前拿著一只瓶子靠近車棚，事後倉皇逃逸的畫面。警方循線隔天逮捕40多歲的賴姓男子，賴坦承犯案，警方將他函送法辦。

不料，昨晚9時，同一處機車棚再度燒起來，消防局出動3個分隊到場，半小時內撲滅火勢，有2輛機車被大火燒毀，一旁住家外牆也被大火燻黑。附近住戶表示，賴姓男子與當地一名住戶有嫌隙，前幾天兩人曾爆發口角，懷疑是賴男因此尋仇，二度縱火。