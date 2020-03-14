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萬華老舊公寓大火新增一死 共五死一命危
台北市萬華區華西街26巷一處老舊公寓，今天清晨6時許發生大火，租住在公寓內的5男1女在消防局到場搶救時，已經失去呼吸心跳，送醫救治後，分別在中興醫院救治的1名女子、長庚醫院、和平醫院、仁愛醫院救治的3名男子，已經在早上宣告不治，下午2時許，送往台大醫院急救男子，也不幸宣告搶救無效，這起火警已經釀成5死1命危的悲劇。
死者是在2樓被發現的邱宏文（50歲）、張芳榮（47歲）、3樓的張春生（51歲）、4樓的女子簡秀齡（69歲），及同樣在4樓被發現但在下午過世的男子（身分待查）。
今天清晨6時37分，台北市萬華區華西街26巷11號2樓突然冒出大火，消防局獲報後兩分鐘內就抵達現場，但火勢相當迅速，瞬間就全面燃燒，消防局約40分鐘後撲滅火勢。
消防局在現場疏散15人、救出12人，其中有9人送醫救治，5男1女在送醫前已經失去呼吸心跳。
起火公寓是華西街26巷9號與11號，兩棟公寓共用一處樓梯，11號一樓是一間飲酒店，隔壁9號一樓是廚房，至於兩棟公寓二樓則分別是飲酒協會辦公室及棋牌室；至於3、4樓及一處5樓頂樓加蓋，都是出租雅房，住戶多為打零工或洗碗工的弱勢年長男女。
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