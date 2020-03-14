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竹市拖吊車保管場設偵詢室 新冠肺炎高風險嫌疑人專用

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，新冠肺炎高風險嫌疑人都會帶來此處偵詢，加強防疫。記者黃瑞典／攝影
新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，新冠肺炎高風險嫌疑人都會帶來此處偵詢，加強防疫。記者黃瑞典／攝影

因應新冠肺炎疫情延燒，新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，一旦逮捕嫌疑人有居家隔離、居家檢疫或疑似新冠肺炎症狀，都帶來此處偵詢，避免可能感染的對象直接帶到各警局，如發生擴大感染警局淪淊，警政系統恐將癱瘓。

警方指出，員警逮到現行犯、通緝犯通常直接上銬帶回派出所詢問，新冠肺炎疫情期間員警站在第1線，1旦逮捕的嫌疑人有居家檢疫、居家隔離或疑似病狀的高風險，恐危及員警的健康，且如有員警感染，也有擴大傳染的風險，影響警政業務的運作。

市警局刑警大隊因應疫情，已在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室供各警分局使用，如查獲現行犯、通緝犯，必須先查證是否為確診病例或有居家隔離、檢疫、疑似症狀的情形，如為確認病例，直接通報衛生單位調派救護車隔離醫治，以收治優先，再做後續處理。

居家隔離等情形則帶至臨時偵詢室，內有風設備、防飛沫壓克力擋板、戒具、監錄及視訊等偵詢所需設備，嫌疑人需先量體溫，如有發燒即通知衛生單位處理，否則調查後會請示檢察官是否解送或以視訊複訊，避免嫌疑人直接帶回警所，增加風險，偵訊室使用後會全面清潔消毒。

另外，新竹地檢署已在地下1樓停車場啟用防疫偵查庭，防疫偵查庭應有的配備，包括錄音錄影、列印、影印機等都與一般偵查庭一樣，僅將訊問距離拉遠，並訂製可移動的壓克力隔板，放在受訊問人前防止飛沫傳染，由於距離拉長，檢方也配置麥克風及擴音設備，讓收音效果不受影響 ，受訊人使用的麥克風有包覆薄膜，以利清理消毒 。

檢方指出，警方解送的通緝犯、現行犯或拘提到案者， 只要是居家檢疫等高風院個案，都會直接解送至防疫偵查庭，檢察官會盡速完成訊問 ，縮短在地檢署停留時間。

新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，新冠肺炎高風險嫌疑人都會帶來此處偵詢，加強防疫。圖／市警局提供
新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，新冠肺炎高風險嫌疑人都會帶來此處偵詢，加強防疫。圖／市警局提供
新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，新冠肺炎高風險嫌疑人都會帶來此處偵詢，加強防疫。圖／市警局提供
新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，新冠肺炎高風險嫌疑人都會帶來此處偵詢，加強防疫。圖／市警局提供
新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，新冠肺炎高風險嫌疑人都會帶來此處偵詢，加強防疫。記者黃瑞典／攝影
新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，新冠肺炎高風險嫌疑人都會帶來此處偵詢，加強防疫。記者黃瑞典／攝影

新冠肺炎 居家檢疫 疫情

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