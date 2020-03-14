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高雄路竹立大食品廠失火 所幸無人傷亡
創立於民國58年的立大食品工廠今天驚傳火警，消防車出動馳援，火勢約1小時後撲滅，所幸無人傷亡，初步研判起火地點位在工廠後方的倉儲，可能是電線起火，仍待進一步釐清，廠房也在盤點損失中。
立大食品從事飼料製造及食品製造為主，是高雄路竹區老字飼料廠，今天近10點時不明原因起火，廠內員工發現後立即通報消防隊處理，路竹消防分隊偕同附近5個消防分隊前往救火，抵達時倉儲區大冒白煙，火舌不斷竄出，火勢約11點左右撲滅。
廠方表示，起火原因應該是電線起火，損失還無法正確估算。
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