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家暴案件 老人受虐通報數增 苗栗社會處呼籲多一份關心

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣家暴防治中心統計家庭暴力通報中，直系血親卑親屬虐待尊親案件108年有463件，與107年322件，成長近2成。圖／報系資料照
苗栗縣家暴防治中心統計家庭暴力通報中，直系血親卑親屬虐待尊親案件108年有463件，與107年322件，成長近2成。圖／報系資料照

高齡化社會到來，根據衛福部統計，直系血親卑親屬虐待尊親屬案件，10年來成長3.8倍。苗栗縣家暴防治中心統計家庭暴力通報中，直系血親卑親屬虐待尊親案件108年有463件，與107年322件，成長近2成。社會處分析，老人受虐案件，「照顧」與「經濟」層面，長期家醜不外揚傳統心態，通報後，老人家選擇「隱忍」或「原諒」，通報件數增多，其中也有重複案件，代表鄰里居民對相關問題警覺。

苗栗縣50多歲男子欠下賭債跟父母親要錢不成，竟趁父母親睡覺，衝進房門勒年邁父親的脖子，父親心灰意冷堅決對兒子聲請保護令，但老媽媽心軟；也有父親遭兒子施打，在社工介入下，了解「保護令」作用，父親聲請保護令保護自己，只要看到兒子一出現周遭，趕緊報案。

社會處分析，直系血親卑親屬虐待尊親屬原因，分為照顧、經濟兩個因素，經濟層面「啃老族」，好吃懶做、賭博或使用成癮性物品導致經濟匱乏，找爸媽、阿公阿嬤要錢，要不到錢就威脅打、罵，造成精神和肢體受暴；照顧層面指長期久病，長期仰賴一個子女照顧，照顧者壓力大，沒有喘息空間，甚至還被其他家屬責罵，因此把氣出在老人身上。

一名老媽媽懷疑女兒偷她的金子，但實際沒有金子，女兒氣到動手打媽媽，社工介入才發現，老媽媽可能生病，但卻不自覺，引進相關醫療資源。一名媽媽長期遭啃老族兒子家暴，經鄰居、里長，警察通報舉發，每當社工一出現，老媽媽態度堅決，拒絕介入，擔心兒子受影響，甚至覺得被打「很丟臉」等迷思。社工先確認是否有立即性風險，施暴者有沒有同住，採取以提供社會福利方式，化解老媽媽心房。

社會處指出，通報案例，多數老人遭受暴力後幾乎不會對外說，常見迷思「被打是自己不對」、「已經習慣了」、「子女不孝是上輩子沒積福田」、「不想小孩被關」、「怕鄰里看笑話」等，透過鄰里、其他親屬甚至管區警員「看不下去」通報舉發。

社會處指出，隱忍與家醜不外揚的想法，無法解決家暴，反而加劇老人受虐或再受虐，苗栗縣家庭暴力防治中心提供老人受虐時短期庇護安置，若長輩想聲請保護令或保護令開庭陪同需求，社工會從旁協助；對於卑親屬有藥、酒癮或身心疾病，社工介入後會主動轉介給家暴相對人服務方案，連結衛生單位資源。

社工

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