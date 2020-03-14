影／89歲老翁桃園流浪到台中？警研判應是暫住姪子家

桃園市八旬黃姓老翁因掃墓最近到台中姪子家暫住，未料9日上午黃外出買早餐時，忘了回家的路，警方獲報到場時，黃直說自己來自「桃園龍潭」，經警方確認，黃的戶籍地也的確設籍桃園，不過警方從黃手中拿著的早餐研判，黃不可能是從桃園徒步走到台中，應是住在附近，將黃帶回派出所後，隨即得知黃的姪子已向警方報案，順利聯絡到黃家人帶回。

第五警分局文昌派出所警員徐榮廉、郭展邑9日上午8時許獲報，黃姓老翁（89歲）在北屯區昌平路一段疑似迷路，附近店家察覺有異便報警處理。警方到場了解後，得知黃外出買早餐後便認不得路回家，警方詢問黃身分、住處，黃直說「住桃園龍潭」，自己是徒步走到該處。

黃的回答讓警狐疑，幸好黃仍記得自己的姓名與年紀，警員在場查證，確認黃的戶籍地的確在桃園龍潭，但警方研判，黃拎著剛買好的早餐，不可能獨自坐車、或徒步離家百公里以上，應是住在附近。

警方將黃帶回派出所後，詢問轄區其他派出所，果然接獲四平派出所通報，上午接獲市民報有迷途老人，經確認就是黃的姪子，經詢問才知黃因掃墓關係，暫時住在台中北屯區的姪子家，順利協助黃返家。