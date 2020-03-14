保三獲贈防疫包 員警直呼「揪甘心」

新冠肺炎疫情延燒，負責檢查進口貨櫃的保三警察總隊第二大隊，今天獲贈「防疫組合包」及護目鏡等防疫物資，員警人手一袋，直呼「揪甘心」。

保三總隊警友會南區辦事處、聖喬亞企業有限公司董事長林建信及港口慈濟宮，因保三總隊員警每天檢查進口貨櫃，為了讓員警有更完善的防疫保護，分別捐贈保三總隊第二大隊防護手套、口罩套、隨身消毒噴瓶、護目鏡及乾洗手液，員警拿到防疫品，可以更安心執勤、防疫，感到溫馨。

保三總隊第二大隊長許志雄致贈感謝狀，對於向捐贈單位的致謝。許志雄說，第一線員警執勤時會直接面對民眾，接觸感染源及致病的風險也相對較高，防疫措施更顯得重要，配發員警每人1份「防疫組合包」，還能維護洽公民眾的防疫安全，今天防疫物資發放後，員警欣喜萬分，紛紛直呼「揪甘心」。