影／南投花店還沒營業轎車撞進來 網友：急著買花？

今天是3月14日白色情人節，南投市上午卻有轎車失控撞進花店，幸好當時花店仍未營業，只撞壞花店門框和花卉，無人遭波及，情人節卻花店被撞警方調查，原來是70歲女駕駛在路口發生小碰撞，一緊張誤踩油門，轎車才失控撞進花店，幸好無人受傷，虛驚一場。

「是情人節趕著買花嗎？也太急了！」轎車撞進花店的照片，被貼在臉書社群「南投人聊天室」引起網友討論，網友關心有無人受傷，也好奇今天是白色情人節，這麼巧轎車就撞進花店？

警方調查，今天上午8時52分，70歲蕭姓婦人駕駛的黑色轎車，從南投市文昌街往東行駛，穿越復興路時，和復興路上白色轎車發生碰撞。雙方車速都很慢，但黑色轎車突然加速，撞向路口的花店，當時花店還沒開門，轎車撞掉店外塑膠雨棚、花盆、花籃，再重重撞上鋼製門框才停下，門框和玻璃門都被撞得移位幾十公分。

花店員工說，當時正在店內整理花卉沒開門，轎車突然撞進來大家都嚇一大跳，70歲女駕駛更驚魂未定，雖然店門口滿目瘡痍，但無人受傷，是不幸中的大幸。