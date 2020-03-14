西濱土方掉滿地 害4車打滑自撞騎士痛批：不定時炸彈

桃園台61線西濱路段日前傳出大量土方、碎石散落，結果造成後方一共2輛自小客、2輛大型重機打滑車禍，其中1名郭姓騎車在臉書爆料公社PO文指出，當天西濱有3處散落，他摔車受傷車子嚴重毀損，痛批違規車主宛如不定時炸彈，呼籲相關單位重視，並儘速找到載運砂石的車主。

郭男表示，他3月9日凌晨3點多騎車經西濱台61線快速道路，結果路上都是散落土方、碎石，一共有3處都是這種狀況，導致他整個人失控打滑，除了全身多處擦挫傷，車子更是嚴重毀損。

郭男說，他PO文是想提醒用路人，這種狀況可能還會發生，只要出現類似違規，對用路人來說就是顆不定時炸彈，也呼籲主管機關能增設監視器，不要再有人受害，也遏止囂張違規者行為。

大園分局表示，當天獲報台61線高架南下47.6公里處有砂石散落物，造成2輛自小客車、2輛大型重機車失控打滑，警方到場後隨即通知中壢工務段人員清理散落物。