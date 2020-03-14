雲林身心障礙中心傳墜樓意外 26歲男子從7樓墜落搶救中

雲林縣身心障礙福利中心大樓今天上午驚傳墜落意外，83年次曾姓男子從大樓7樓墜落至2樓遮雨棚，傷勢嚴重，警消人員獲報將他從遮雨棚搶救下來，並送往台大雲林分院，目前仍在搶救中。

雲林縣消防局今早9點多，接獲報案指有人墜樓，消防局緊急出動公園分隊3部水箱車、1部救護車共9名警消趕往救援，警消人員小心翼翼架長梯爬上遮雨棚，為避免二次傷害將曾男固定後才搶救下來。

現場救護人員提到，曾男當下還有意識，對痛仍有感覺，但傷勢不輕，全身多處骨折、下肢變形，約半小時將曾男固定後，將他送往台大雲林分院。

雲林縣政府社會處表示，曾男有身心障礙並領有手冊，上個月剛從台南轉介到長期照護中心，目前仍待釐清墜樓原因，未來也會加強中心安全措施。

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