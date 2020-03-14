員警辦公桌設隔板上罩 基隆警察防疫警友會幫阻飛沫
有鑒於新冠肺炎疫情持續蔓延，基隆市警察之友會第二辦事處辦事處主任周昇德，支持警方防疫規畫，將原有歡樂慶生會的經費，用來建置分局防疫物資，捐贈共6個組隊、150塊隔板，裝設於每位員警之辦公桌上，把每位員警隔開，希望阻隔近距離可能的飛沫傳染。
市警第二分局指出，員警辦公在分局內的空間，尤其電梯、餐廳及辦公室是三大密閉，有群聚及口沫傳染的風險。因應「拉大空間、分散風險」的辦公原則，警友會捐贈共6個組隊、約150個隔板，裝設於每位員警之辦公桌上，量「桌」訂做的合成隔板，成為簡易但有效阻隔近距離飛沫噴濺措施，避免交叉感染。
此外，在電梯及餐廳內，也裝設了酒精乾洗手機暨消毒液，使員警們得以順手清洗；並加強按鍵隔離措施，以利消毒，減低被病菌沾染之機會。
基隆市警察局第二分局感謝警友會第二辦事處協助，裝設辦公隔板簡易但不失效益，讓員警辦公多一層保障。員警說，原來組隊的辦公室多為互相接連，距離很近，的確會令人擔心，現在全部隔開，辦起公來安心多了，有點像OA辦公室。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言