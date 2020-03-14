員警辦公桌設隔板上罩 基隆警察防疫警友會幫阻飛沫

有鑒於新冠肺炎疫情持續蔓延，基隆市警察之友會第二辦事處辦事處主任周昇德，支持警方防疫規畫，將原有歡樂慶生會的經費，用來建置分局防疫物資，捐贈共6個組隊、150塊隔板，裝設於每位員警之辦公桌上，把每位員警隔開，希望阻隔近距離可能的飛沫傳染。

市警第二分局指出，員警辦公在分局內的空間，尤其電梯、餐廳及辦公室是三大密閉，有群聚及口沫傳染的風險。因應「拉大空間、分散風險」的辦公原則，警友會捐贈共6個組隊、約150個隔板，裝設於每位員警之辦公桌上，量「桌」訂做的合成隔板，成為簡易但有效阻隔近距離飛沫噴濺措施，避免交叉感染。

此外，在電梯及餐廳內，也裝設了酒精乾洗手機暨消毒液，使員警們得以順手清洗；並加強按鍵隔離措施，以利消毒，減低被病菌沾染之機會。