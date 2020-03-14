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萬華大火4死2命危 男買早餐逃過一劫但女友葬身火窟

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
曹姓男子的同居人葬身火窟，他說如果不是肚子餓，再晚10分鐘出門也難保性命。圖/記者廖炳棋攝影
曹姓男子的同居人葬身火窟，他說如果不是肚子餓，再晚10分鐘出門也難保性命。圖/記者廖炳棋攝影

北市萬華區華西街26巷一處老舊公寓，今天清晨6時許發生大火，火勢濃煙波及到隔壁大樓，住在公寓內的5男1女在消防局到場搶救時，已經失去呼吸心跳，送醫救治後，分別在中興醫院救治的1名女子、長庚醫院、和平醫院、仁愛醫院救治的3名男子，已經在早上宣告不治，還有兩人仍在醫院搶救，目前仍然命危。

今天清晨6時37分，台北市萬華區華西街26巷11號2樓突然冒出大火，消防局獲報後兩分鐘內就抵達現場，但火勢相當迅速，瞬間就全面燃燒，消防局約40分鐘後撲滅火勢。

消防局在現場疏散15人、救出12人，其中有9人送醫救治，5男1女在送醫前已經失去呼吸心跳，截至中午為止有兩人恢復生命跡象，但仍有4人已經宣告不治。

起火公寓是華西街26巷9號與11號，兩棟公寓共用一處樓梯，11號一樓是一間飲酒店，隔壁9號一樓是廚房，至於兩棟公寓二樓則分別是飲酒協會辦公室及棋牌室；至於3、4樓及一處5樓頂樓加蓋，都是出租雅房，住戶多為打零工或洗碗工的弱勢年長男女。

住在11號4樓的曹姓男子（60歲），本身以打零工或鐵工為生，今天清晨他早起到樓下買早餐，隨後就坐在公寓附近的公園享用，誰知道早餐還沒吃完，就看見公寓起火。

曹男說火勢相當迅速，他趕緊打電話給同居的簡姓女友（70歲），但電話已經沒有人接，消防局路救出人後，他才知道女友因為被濃煙嗆傷，送醫後告不治，他餘悸猶存地說，他是因為感到肚子很餓才走出公寓買早餐，如果晚出門10分鐘，他恐怕就和女友一樣葬身火窟。

據了解，消防人員到現場後，7、9、11號的1、2樓已全面燃燒，9、11號公寓因為共用樓梯間，火災發生當時梯間大門雖然並沒有關閉，大量火勢及熱煙因煙囪效應往上擴大，逃生通道已遭火煙侵入。

起火公寓的林姓屋主今早到派出所說明，他和在一樓飲酒店當廚師的林姓男子是好友，因此委託林姓廚師幫他處理租屋事宜，林姓廚師將一、二樓租給潘姓男子當飲酒店及飲酒協會辦公室，今晨5時許，林姓廚師在飲酒店工作結束後，還曾巡視公寓狀況，沒有異狀才離開返家。

公寓起火時，一名孕婦順利逃生，她說清晨6時許聽到爆炸聲，她好奇探頭查看，發現隔壁公寓失火，趕緊下樓逃生。

華西街 大火 北市

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