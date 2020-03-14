抓現行犯也怕被感染 桃園警方繃緊神經模擬防疫流程

新冠肺炎疫情嚴重，警察身在第一線巡邏、取締，是感染高風險對象，警政署通令各機關針對防疫執行相關措施，桃園蘆竹警分局模擬抓到列檢疫對象的通緝犯，從警員穿戴防護衣、帶回隔離詢問，並請示檢察官是否啟動視訊偵訊等SOP流程，拍成影片讓各單位同仁能直接觀覽、熟悉流程。

警方說，一般同仁在街上巡邏抓到現行犯、通緝犯，就會直接上銬帶回派出所詢問，但新冠肺炎疫情期間，警察身在第一線，每天和民眾、嫌犯接觸頻繁，是感染風險相當高的族群，萬一有同仁確診，整個派出所甚至分局都有危險，恐造成警政系統癱瘓。

因此，要求各單位同仁在逮捕過程，首先要從當事人個資查證是否為通報家居隔離、居家檢疫對象，只要發現有傳染風險，戒護過程警方就要取出隨車的防護裝備穿戴，同時讓嫌犯戴上口罩，但回分局予以量體溫、消毒。

另外，蘆竹分局也在偵查隊門口設置「因應防疫期間隔離偵詢處所」，當警方和當事人有面對面詢問必要時，中間設置透明塑膠布阻絕飛沫傳染，直到移送地檢署前，也會請示檢察官有無啟用視訊偵訊必要。

若檢方透過視訊偵訊，諭知當事人請回，警方也會再通報衛生單位，回報當時狀況，由機關決定是否需要送回居家建議或集中隔離。