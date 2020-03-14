高雄員警天天Line訊息 「神穩少女」逃家輟學終回家

就讀國中的少女盈盈（化名）多次輟學、逃家，今年寒假後，甚至一逃家就1個多月，去向不明。高雄市警少年隊員警不願放棄她，幾乎天天透過網路通訊軟體留話，希望聯繫上她，但所留訊息，始終沒顯示「已讀」，就在3月初，員警發現「已讀」訊息，趕緊不停留言，終讓她回訊，動之以情說動她，讓她主動向員警說「想回家」。

盈盈生長在一個正常家庭，父母都有工作，也沒特別管教嚴格，但自從她去年上國二以後，突然變得叛逆，開始蹺課、逃家，曾多次輟學數日，由高雄市少年警察隊找到人，員警也加她的Line，希望能多與她聯絡。

但是，她因交上壞朋友，染上藥癮，還因偷錢被父母提告，希望由司法單位來管教她，後來高雄少年及家事法庭仍將她責付給父母，但要她定時向觀護人報到。可是，今年寒假過春節過後，盈盈突然失蹤，沒再向法觀護人報到，法庭也對她發布協尋。

員警說，盈盈多次躲警察，愈躲愈久，這次成了「神隱少女」，讓員警聯絡不上也找不到人，一離家就是1個多月。但是少年警察隊沒放棄她，員警幾乎天天在她的Line上留言，希望她能回訊，但1個多月來盈盈全未讀訊息，直到3月初，員警發現留言上出現「已讀」訊息，喜出望外，連忙一再留言、打電話，希望她接電話，終於讓盈盈接起電話。