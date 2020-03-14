高雄轎車翻車四輪朝天 駕駛卻逃離警疑是通緝犯

1輛轎車昨天深夜在高雄市疑爆胎，在主要幹道中山四路上翻車，四輪朝天。事故發生後，警、消趕到事故現場，開車的人卻失蹤。警方在車上找到手機，發現肇事者可能是1名陳姓男子，因涉槍砲案通緝中，警方正追緝他到案。

警方了解，這起車禍發生在昨天深夜11點多，1輛黑色轎車沿前鎮區中山三路，經過中山陸橋後，由北往南，在下陸橋後路過中山四路與鎮海路口，未與其他車輛車禍，突然翻車，停在內車道上。

警、消據報趕抵事故現場，發現轎車撞得四輪朝天、保險桿脫落，現場車體碎片四散，一片狼藉，研判肇事者可能轎車突然爆胎，撞上分隔島後翻車。但員警在周遭遍尋不到開車的人，確認肇事者在翻車後已經逃脫離事故現場。