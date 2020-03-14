聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄轎車翻車四輪朝天 駕駛卻逃離警疑是通緝犯
1輛轎車昨天深夜在高雄市疑爆胎，在主要幹道中山四路上翻車，四輪朝天。事故發生後，警、消趕到事故現場，開車的人卻失蹤。警方在車上找到手機，發現肇事者可能是1名陳姓男子，因涉槍砲案通緝中，警方正追緝他到案。
警方了解，這起車禍發生在昨天深夜11點多，1輛黑色轎車沿前鎮區中山三路，經過中山陸橋後，由北往南，在下陸橋後路過中山四路與鎮海路口，未與其他車輛車禍，突然翻車，停在內車道上。
警、消據報趕抵事故現場，發現轎車撞得四輪朝天、保險桿脫落，現場車體碎片四散，一片狼藉，研判肇事者可能轎車突然爆胎，撞上分隔島後翻車。但員警在周遭遍尋不到開車的人，確認肇事者在翻車後已經逃脫離事故現場。
警方在車內搜尋，發現車上遺留一支手機，查詢後，發現是陳姓男子（46歲）的手機，後來追查出原來陳姓男子涉槍砲案，1月由高雄地檢署發布通緝，可能因遭通緝，發生事故後怕被捕，便自行逃離車禍現場。警方正追緝他當中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言