他兩度目擊警察同仁心肌梗塞發作 多這個動作結局不同

台南市警局安排員警進行CPR結合AED（自動體外心臟電擊去顫器）訓練，希望在緊急時可以救人一命，佳里警分局一名警官分享曾經歷兩次目擊心肌梗塞發作，有無急救動作結局就大不同；目前各分局幾都無AED，新化分局正在尋求資源希望各派出所都能建置一台。

該名警官指出，民國99年他在警大受訓跑3000公尺時，一名同學突然倒地，呼吸急促臉部發黑口吐白沫，當時大家只能緊張地圍在周邊，等候救護車把人送到醫院急救，但兩小時候傳回已經回天乏術。

另有一次是103年9月在分局長交接典禮上，一名同事突然像紙片一樣從椅子滑落倒地，也是呼吸急促臉部發黑，當時大家都很緊張不知所措，他想到警大同學的不幸，腦中閃現曾看過可以猛捏患者腋下的胸大肌，刺激心臟跳動，他見情況緊急就猛掐該名同事，約過3分鐘同事才恢復意識直呼好痛，腋下淤青一大塊。

該警官說，早年還沒有推廣CPR及AED的觀念，當下要不要對同事施做急救也很猶豫，不知道方式對不對，運氣好佔很大部分，幸好當下同事有好轉，事後檢查身體也無大恙，目前已退休身體健康，雖然警察不是專業救護人員，但學習CPR結合AED，或許有機會在緊急時救人一命。

台南市警局目前各分局幾乎都沒有AED的設置，白河警分局日前獲贈2台AED，裝置在局本部及內角派出所，玉井警分局也獲贈一台，放置在玉井派出所，新化警分局有意在6個派出所均設置一台，目前訪價醫療級一台約7萬8千元，所需經費約48萬元，還需要有財源或尋求民間協助。

玉井分局長楊青垂表示，東申亮空調業者黃鉅霖捐贈玉井警分局一台AED，這台AED裝置在玉井派出所，業者認為山區距離成了與時間搶生命最大的困難，為了縮短這種距離，最重要的就是現場急救，許多心因性猝死或因突發性心律不整倒下的病患，如有AED設備在旁立即電擊去顫，其急救成功率可有效提升，爭取黃金急救時間。