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華西街老公寓4死2命危火警 市府初判無違反建築法

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
濃煙嗆傷6名中年男女致其失去生命跡象。記者蔡翼謙／翻攝
濃煙嗆傷6名中年男女致其失去生命跡象。記者蔡翼謙／翻攝

北市萬華區華西街一處巷內的公寓，今天凌晨火警，警消到場時火勢全面燃燒，百名消防員奮力滅火，過程中疏散及救出27名同棟公寓住戶，其中有6名中年男女當場遭濃煙嗆傷，失去生命跡象，分別送馬偕、長庚、台大醫院搶救中。北市建管處副總工程司洪德豪指出，經查起火公寓頂樓是83年前的既存違建，與這次火警沒有直接關係。

至於警消初步調查，3、4樓約3到4戶，內部隔出約16至20間房間。洪德豪指出，內部建築物的隔間，建管處沒有接獲室內裝修、隔間的申請記錄，何時做的，沒有資料，但該建物因是6樓以下非公眾使用建築物，不須公安申報，因此初步認為沒有違反建築法，仍呼籲民眾要注意用火安全，樓梯間不要堆雜物。

不過，5層以下非公眾使用建築物之集合住宅免辦理公安申報，但若實際單戶隔成6間以上套雅房出租，必須比照寄宿舍，仍應申報。由於該建物以往並無檢舉通報紀錄，建管處將派員進一步查明處理。

建築 北市 火災 華西街

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台北市萬華區公寓火警 釀6命危3傷

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