女稱染疫鬧鹽酥雞攤來亂的？中市府：若散布不實將嚴辦

台中市一名年約40歲女子今天凌晨1時許到西屯青海路一家鹽酥雞攤買消夜，疑酒後情緒失控亂砸店內桌椅，並自稱「有新冠肺炎，需要協助送醫」，由警方、消防員協助送醫。該女子經安置在醫院新冠肺炎篩檢專區篩檢，沒有發燒、沒有出國旅遊史、接觸史，但有上呼吸道症狀（咳嗽），且自述為服務業接觸過很多人，醫院通報疑似新冠病毒感染，經採檢套鼻咽拭子後返家。

台中市衛生局長、台中市疫情指揮中心執行長曾梓展說，台中市疫情指揮中心啟動高規格防疫，並釐清當事人宣稱是否屬實，若製造、散布不實資訊，甚至造成公眾恐慌，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例速查嚴辦。

據查，這名女子今天凌晨1時許疑酒後大鬧鹽酥雞攤，經業者規勸無效後報警，女子宣稱自稱有「會咳嗽，有新冠肺炎，需要送醫」也報案，嚇壞業者；警方戴口罩，並保持距離、通報1922，消防員穿防護衣協助送醫。

醫院說明，醫護人員戴口罩、穿防護衣、護目鏡等防護，女子直接送進新冠肺炎篩檢專區獨立診間，經量體溫後，由陳姓醫師依其是否出現症狀、旅遊史、接觸史等篩檢、判定。

中央流行疫情指揮中心公布，經專家會議討論，採檢標準為民眾只要有發燒、呼吸道症狀或14天內不限任何國家的旅遊史，且經醫師檢查後有疑慮者均納檢；14天內曾接觸有發燒、呼吸道症狀者，都建議接受採檢。

曾梓展提醒民眾，防疫期間切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，極可能使他人心生恐懼或影響疫情控制，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例速查嚴辦。