女網友誆投資男子險匯200萬 銀行警方聯手擋下

新竹縣張姓男子與女網友僅見一次面，卻聽信建議投資虛擬貨幣，他信用貸款200萬元，日前到銀行要匯款，因說不清楚收款方，行員驚覺有異，通知警方，成功聯手保住男子錢財。

新竹縣政府警察局竹北分局高鐵派出所長林岳萱今天表示，高鐵派出所12日上午接獲某銀行通知表示，一名張姓男子欲匯款200萬元至指定帳戶，男子起初表示要匯款給表姐，後來又改口說是朋友，因無法確認收款方身分，銀行人員認為是詐騙案，立即通報警方。

警方調查，張姓男子欲將200萬元匯至指定帳戶，經銀行行員查詢後，受款方為未成年帳戶，男子這些錢是以信用貸款貸來的；張男向警方表示，他是透過交友軟體認識女網友，僅見過一次面，經介紹有虛擬貨幣投資管道，決定信貸參與。

經警方耐心說明這是詐騙行為，張男也認為怪怪的，更擔心匯款後女網友就會「人間蒸發」，加上這筆投資也沒跟家人討論，決定取消匯款，成功阻止詐騙案，保住張姓男子的寶貴錢財。