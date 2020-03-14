萬華老舊公寓大火住戶4死2命危 瞬間起火畫面曝光

台北市萬華區華西街26巷一處老舊公寓，今天清晨6時許發生大火，火勢濃煙波及到隔壁大樓，住在公寓內的5男1女在消防局到場搶救時，已經失去呼吸心跳，送醫救治後，分別在中興醫院救治的1名女子、長庚醫院、和平醫院、仁愛醫院救治的3名男子，已經在早上宣告不治，還有兩人仍在醫院搶救，目前仍然命危。

消防局及轄區警方展開調查，發現今天清晨，起火公寓1、2樓的外牆電線突然爆發出火煙，消防局趕到現場時，公寓已經全面燃燒，火勢相當迅速。

起火公寓一樓是一家飲酒小吃店，2樓則是萬華飲酒協會當作辦公室使用，3樓、4樓都是分租套房，傷者多為住在分租套房的住戶，彼此都是鄰居，年紀約在50歲到70歲。起火公寓及隔壁公寓的住戶，包括在飲酒店洗碗的大陸女子，也有打零工的男子。