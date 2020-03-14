影／倒車不慎撞到機車逃逸 大叔到案辯：他違停我離開

台中市賴姓男子的機車上月底停在南區三民西路時，疑遭不明人士破壞，造成他機車受損，賴報警協助調閱監視器，警方查出是李姓男子在倒車，不慎撞到賴的機車，李牽起賴機車後，隨即開車離開，李被通知到時辯稱，「機車違停在先，所以我就離開沒報警」，警方認定李、賴二人都違反道交條例，將依法開單告發。

台中市第三警分局交通分隊在上月26日下午5時許獲報，賴姓男子（33歲）稱自己將機車停在南區三民西路旁，取車時發現機車有不明擦撞痕跡，停放方式由立中柱變成側柱斜停，安全帽也掉在地上，因無肇事者資訊，只能先向警方報案。

警方獲報後調閱附近監視器，發現李姓男子（52歲）倒車時，疑不慎擦撞賴的機車，擦撞後就開車離開，警方通知李到案說明。

李姓男子辯稱，原將車輛停放在三民西路旁的停車格內，離開時從後照鏡查看，並未發現有輛機車停放在他車子後方，倒車時不慎撞倒該輛機車，隨即下車牽起該機車，同時也注意車主有無在場，卻無人上前示意，且他是停在合法停車格內，機車是違規停車，因此沒有報警就離開現場。

警方認定賴、李二人都違反道交條例規定，依法開單告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。