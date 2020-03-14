快訊

美國49州都中鏢！只有這州還沒有確診案例

萬華公寓清晨惡火釀6死 住戶5男1女搶救無效宣告死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多一項救人技能！台南市3千多名警察完成AED與CPR訓練

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市佳里警分局員警接受「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局員警接受「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練。圖／佳里警方提供

台南市3千多名警察最近都多了一項技能，在局長周幼偉指示下訓練科規畫辦理「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練，局本部、大隊及各分局都要利用常訓完成4小時的訓練課程，員警認為「可以多一項救人技能也很好」，但也有認為只訓練一次不會很熟練，陳姓員警說，「救人還是要交給專業的救護人員」，但萬一在救護車抵達前，現場又無人可以施救，「情況很緊急時也要上了，畢業是救人一命」。

台南市警局訓練科長吳憲克表示，有這個構想是明星高以翔猝逝後，引發外界對心血管疾病的重視，市長黃偉哲在市務會議上指示，雖然救護是消防的主要任務，但警察往往在第一線遇到突發狀況，若能學習急救技巧，同時119救護車趕到前，也先給予急救，再接手給救護人員，或許就可救人一命。

台南市消防局指出，自動體外心臟電擊去顫器AED是一台能夠自動偵測傷病患心律脈搏並施以電擊，使心臟恢復正常運作的儀器，因為使用的方式相當容易，坊間稱之為「傻瓜電擊器」。新版心肺復甦術是CPR與AED結合，「全民都應該要會」，警察能夠率先來做是很好的示範，腦部缺氧4至6分鐘是黃金時間，在救護車抵達前，讓患者保持血液循環腦部有氧氣供應，能大大提高存活機會。

各分局除了教官及助理教官外，多數員警都是第一次學習，邀請護理師等協助辦理CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外心臟去顫器）實際操作訓練，讓員警實地練習並牢記操作口訣，以便在緊急時刻能救人一命。新化分局長許芳毅表示，CPR及AED目前雖非警方常訓課程範圍，但有備無患，當真正需要用到的時候，就能救人積功德，「警察多一分救護能力，民眾的生命就多一層保障」。

佳里警分局長斯儀仙也說，員警往往是意外現場第一時間到場的人員，如有急救知識與技能，在專業救護人員到達現場前，能先實施CPR心肺復甦術及使用AED自動體外心臟電擊去顫器，再交由專業人員接續處理，就能把握黃金救援時間，搶救寶貴生命，減少憾事發生。

台南市佳里警分局員警接受「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局員警接受「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局員警接受「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練。圖／佳里警方提供
台南市佳里警分局員警接受「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練。圖／佳里警方提供

CPR 警察

延伸閱讀

因應新冠肺炎…台南院檢警3方遠距偵訊 防疫超前總動員

台南市警長頒「周哥鐵馬」獎勵有功人員 首批5人受獎

影／新冠肺炎防疫期間 台南取締酒駕「零空窗」

台南市警局38婦女節 配合防疫不按摩改送沐浴乳

相關新聞

萬華公寓清晨火警 里長：有民眾聽到吵架聲、爆炸聲響

台北市萬華區華西街一處巷內的公寓，今天凌晨6點多發生火警，火勢約1小時撲滅，警消初步調查，1、2樓為小吃店，而3、4樓為...

萬華公寓清晨惡火釀6死 住戶5男1女搶救無效宣告死亡

台北市萬華區華西街26巷內公寓2樓今天清晨火警，百名消防員到場，火勢全面燃燒，1小時撲滅，不過有6名40歲至70歲的男女...

萬華火警害5男1女命危搶救中 疑小吃店樓上電線走火

台北市萬華區華西街26巷內公寓2樓今天凌晨火警，百名消防員到場時，火勢全面燃燒，1小時撲滅，不過有6名40歲至70歲的男...

送醫畫面曝光！萬華公寓大火6人命危 最年長是70歲婦

台北市萬華區華西街一棟老舊公寓2樓今天清晨大火，警消到場火勢全面燃燒，雖2樓起火屋內無人受困，但濃煙嗆傷6名同棟及隔壁棟...

台中醉女大鬧鹹酥雞攤 對警消自稱「有新冠肺炎」

台中市西屯區青海路一家鹽酥雞業者在今天凌晨1時許，遇到一名疑似喝醉的女子上門買宵夜，未料卻突然情緒失控，亂砸店內桌椅，嚇...

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

影／倒車不慎撞到機車逃逸 大叔到案辯：他違停我離開

台中市賴姓男子的機車上月底停在南區三民西路時，疑遭不明人士破壞，造成他機車受損，賴報警協助調閱監視器，警方查出是李姓男子...

多一項救人技能！台南市3千多名警察完成AED與CPR訓練

台南市3千多名警察最近都多了一項技能，在局長周幼偉指示下訓練科規畫辦理「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」...

假交友真詐財 僅見女網友2次面就信任貸款200萬投資

新竹一名29歲張姓男子透過交友軟體認識女網友，雙方約出來見過2次面討論投資問題，張男在對方慫恿下貸款200多萬，差點就將...

台南山區重型機車及改裝車夜遊噪音擾民 警方加強取締

台南市白河分局山區市道174線及175線路段，近期假日夜間常有大型重機車或改裝車輛集體夜遊，嚴重妨害安寧引起民怨，白河分...

萬華華西街清晨大火 6名中年男女嚴重嗆傷正與死神拔河

台北市萬華區華西街一處巷內的公寓，今天凌晨火警，警消到場時火勢全面燃燒，百名消防員奮力滅火，過程中疏散及救出27名同棟公...

板橋失業父酒醉抱1歲女河堤邊與妻吵架 警關懷避免憾事

新北市板橋區華江河堤邊日前凌晨時分，一名鄒姓男子酒後抱著1歲多的女兒，撥打電話與妻子發生爭吵，疑似有輕生的舉動，驚動了路...

熱門新聞

尋仇？意外？新北深夜驚傳男子街頭遭刀捅 送醫不治

8旬老翁夜探睡田邊小貨車護蒜老妻 暖警：護蒜交給我

影／西濱快速路名牌車併排競速 5秒飆破100公里判拘役

萬華華西街清晨大火 6名中年男女嚴重嗆傷正與死神拔河

「洗澡常昏倒」房東不管害死情侶 法官判賠453萬元

萬華公寓清晨惡火釀6死 住戶5男1女搶救無效宣告死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。