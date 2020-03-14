多一項救人技能！台南市3千多名警察完成AED與CPR訓練

台南市3千多名警察最近都多了一項技能，在局長周幼偉指示下訓練科規畫辦理「CPR心肺復甦術+AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練，局本部、大隊及各分局都要利用常訓完成4小時的訓練課程，員警認為「可以多一項救人技能也很好」，但也有認為只訓練一次不會很熟練，陳姓員警說，「救人還是要交給專業的救護人員」，但萬一在救護車抵達前，現場又無人可以施救，「情況很緊急時也要上了，畢業是救人一命」。

台南市警局訓練科長吳憲克表示，有這個構想是明星高以翔猝逝後，引發外界對心血管疾病的重視，市長黃偉哲在市務會議上指示，雖然救護是消防的主要任務，但警察往往在第一線遇到突發狀況，若能學習急救技巧，同時119救護車趕到前，也先給予急救，再接手給救護人員，或許就可救人一命。

台南市消防局指出，自動體外心臟電擊去顫器AED是一台能夠自動偵測傷病患心律脈搏並施以電擊，使心臟恢復正常運作的儀器，因為使用的方式相當容易，坊間稱之為「傻瓜電擊器」。新版心肺復甦術是CPR與AED結合，「全民都應該要會」，警察能夠率先來做是很好的示範，腦部缺氧4至6分鐘是黃金時間，在救護車抵達前，讓患者保持血液循環腦部有氧氣供應，能大大提高存活機會。

各分局除了教官及助理教官外，多數員警都是第一次學習，邀請護理師等協助辦理CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外心臟去顫器）實際操作訓練，讓員警實地練習並牢記操作口訣，以便在緊急時刻能救人一命。新化分局長許芳毅表示，CPR及AED目前雖非警方常訓課程範圍，但有備無患，當真正需要用到的時候，就能救人積功德，「警察多一分救護能力，民眾的生命就多一層保障」。