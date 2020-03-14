假交友真詐財 僅見女網友2次面就信任貸款200萬投資

新竹一名29歲張姓男子透過交友軟體認識女網友，雙方約出來見過2次面討論投資問題，張男在對方慫恿下貸款200多萬，差點就將錢匯入不明帳戶，所幸在銀行匯錢時，行員察覺有異通知警方到場，在警方耐心勸說下，讓張男打消匯款念頭，保住錢財。

警方表示，竹北分局高鐵派出所員警江旻軒、鄭詠昭，12日上午10點多巡邏時，接獲台北富邦銀行行員通知，表示張姓男子在櫃檯，要匯款200多萬元至指定帳戶，且200多萬是用信用貸款得來的，用來投資虛擬貨幣，但行員查詢帳戶後，發現帳戶為未成年的帳戶，與張男所說帳戶是表姊的不符，行員追問後，張男又改口帳戶是朋友的，但仍無法確認帳戶身分，最後他才坦承這名朋友是從交友軟體上認識的。

警方到場了解狀況後，得知張男未與家人討論過此次投資，向張男解釋這是典型的假投資詐騙，並詢問他是否認識對方，張男說，兩人有見過面，但僅透過Line及電話聯繫，不清楚對方其他個人訊息，錢匯到對方帳戶，再由對方幫他購買虛擬貨幣，警方則耐心向張男說明「匯款後找不到人怎麼辦？200萬就不見了！」

張男思考後，終於打消匯款念頭，並感謝警方協助，警方也提醒，對方可能會再下指示用其他藉口等方式要他去其他銀行匯款，請他務必考慮清楚再行動。

警方呼籲，對於網友若提到投資或有關金錢相關訊息，勿輕信聽從指示匯款，以免被詐騙，若遇有疑似詐騙情形，可撥打110或165反詐騙諮詢專線，詳加查證護荷包。