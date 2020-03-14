萬華公寓清晨惡火釀6死 住戶5男1女搶救無效宣告死亡

台北市萬華區華西街26巷內公寓2樓今天清晨火警，百名消防員到場，火勢全面燃燒，1小時撲滅，不過有6名40歲至70歲的男女遭濃煙嗆傷，失去生命跡象，共5男1女，其中女性為70歲老婦，分別送馬偕、長庚、台大醫院搶救，經搶救後近4小時均不治。據了解，這場火警疑是電線走火，起火的屋內目前還有人居住，樓下是小吃店。

警方指出，這6人都是住在火場樓上及隔壁棟的鄰居，6人分別是40歲至70歲的男女子。警方將傳喚其家屬到派出所做筆錄，並報驗大體。詳細起火原因待消防局火調科調查。