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萬華公寓清晨惡火釀6死 住戶5男1女搶救無效宣告死亡
台北市萬華區華西街26巷內公寓2樓今天清晨火警，百名消防員到場，火勢全面燃燒，1小時撲滅，不過有6名40歲至70歲的男女遭濃煙嗆傷，失去生命跡象，共5男1女，其中女性為70歲老婦，分別送馬偕、長庚、台大醫院搶救，經搶救後近4小時均不治。據了解，這場火警疑是電線走火，起火的屋內目前還有人居住，樓下是小吃店。
警方指出，這6人都是住在火場樓上及隔壁棟的鄰居，6人分別是40歲至70歲的男女子。警方將傳喚其家屬到派出所做筆錄，並報驗大體。詳細起火原因待消防局火調科調查。
今天清晨6點多，消防局獲報萬華區華西街26巷11號2樓火警，到場發現起火地點是一棟公寓，火勢當時全面燃燒，103名消防員奮力滅火，約1小時撲滅火勢。這場火警疏散15名、救出12名公寓住戶，送醫9人，其中6名男女失去呼吸心跳，其年齡皆介於40歲至70歲，警方初步調查是逃生時遭濃煙嗆傷，經搶救仍不治離世，起火原因疑電線走火。
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