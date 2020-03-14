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萬華火警害5男1女命危搶救中 疑小吃店樓上電線走火
台北市萬華區華西街26巷內公寓2樓今天凌晨火警，百名消防員到場時，火勢全面燃燒，1小時撲滅，不過有6名40歲至70歲的男女遭濃煙嗆傷，失去生命跡象，在加護病房搶救中。據了解，這場火警疑是電線走火，起火的屋內目前還有人居住。當地里長說，樓下是小吃店，已久未營業，感謝社會局及龍山老人服務中心，第一時間到場關心。
青山里里長李昭成說，到場看見警方圍起封鎖線，消防員水線拉好在灌救，自己跟區公所也聯絡住家，看有無人員傷亡；這6名失去生命跡象的，都是老舊公寓的住戶，社會局及龍山老人服務中心獲報到場，了解是否有列管中的長者，不過並無，而火警現場周圍都是小吃店，好在清晨沒有營業，火場樓下的小吃店，也已沒有營業很久了。
今天清晨6點多，消防局獲報萬華區華西街26巷11號2樓火警，到場發現起火地點是一棟公寓，火勢當時全面燃燒，103名消防員奮力滅火，約1小時撲滅火勢。這場火警疏散15名、救出12名公寓住戶，送醫9人，其中6名男女失去呼吸心跳，其年齡皆介於40歲至70歲，警方初步調查是逃生時遭濃煙嗆傷，還在醫院搶救中，起火原因疑是電線走火。
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