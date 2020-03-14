台北市萬華區公寓火警 釀6命危3傷
台北市萬華區華西街附近民宅今晨發生火警，造成2棟公寓內6人命危、3人輕傷，警消表示，1、2樓小吃店，3、4樓出租套房及雅房，火勢從2樓起火燃燒，導致濃煙向上竄造成命危受傷。
台北市警消清晨6時許獲報，華西街附近巷弄公寓火警，派出22輛水箱車、2輛雲梯車與13輛救護車，共104名消防救護員趕到現場時發現，公寓2樓已全面燃燒，立即拉水線搶救。
北市消防局第一大隊大隊長黃建華接受媒體聯訪時表示，接獲報案後，派出36車、104名消防救護人員到場，到場時發現有2棟公寓起火燃燒，且1、2樓全面燃燒，隨即拉水線搶救，並救出9人送醫。
他指出，送醫9人，有6人分別為5名男性及1名女性，送醫前已無呼吸心跳，3人送醫前仍有意識。初步勘查，起火燃燒的地點1、2樓為小吃店，3、4樓是出租套房及雅房。
他說，因火勢從2樓起火，當時1、2樓並無民眾，研判火警發生時，濃煙向上竄燒，導致公寓的3、4樓住戶命危受傷。
初步調查，3、4樓約3到4戶，內部隔出約16至20間房間。
警消表示，火警共疏散15人，其中送醫9人，有6人到院前已無呼吸心跳，分別為60歲男性、70歲女性、50歲男性、50歲男性、40歲男性、40歲男性；有3人送醫前意識清醒分別為45歲女性、60歲男性、50歲女性。
至於詳細起火原因和燃燒坪數仍待調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言