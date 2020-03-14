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送醫畫面曝光！萬華公寓大火6人命危 最年長是70歲婦
台北市萬華區華西街一棟老舊公寓2樓今天清晨大火，警消到場火勢全面燃燒，雖2樓起火屋內無人受困，但濃煙嗆傷6名同棟及隔壁棟住戶，致其失去生命跡象，警方初步調查，遭嗆傷者皆是鄰居，這6人年齡分別是40至70歲的住戶，共5男1女，其中女性為70歲老婦，分別送馬偕、長庚、台大醫院搶救中。
今天清晨6點多，消防局獲報萬華區華西街26巷11號2樓火警，到場發現起火地點是一棟公寓，到場時火勢全面燃燒，103名消防員奮力滅火，約1小時撲滅火勢。這場火警疏散15名、救出12名公寓住戶，送醫9人，其中6名男女失去呼吸心跳，其年齡介於40歲至70歲，警方初步調查是逃生時遭濃煙嗆傷，還在醫院搶救中，起火原因待消防調查。
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