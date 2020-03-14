台中醉女大鬧鹹酥雞攤 對警消自稱「有新冠肺炎」

台中市西屯區青海路一家鹽酥雞業者在今天凌晨1時許，遇到一名疑似喝醉的女子上門買宵夜，未料卻突然情緒失控，亂砸店內桌椅，嚇得業者趕緊通報警消，女子看到業者報警，自己也打電話報案，自稱有「會咳嗽，有新冠肺炎，需要送醫」，警消不敢大意，出動防護衣後將女子送往醫院檢查，女子是否確診新冠肺炎，有待醫院、衛生單位後續調查釐清。

據查，一名年約40歲的女子今天凌晨1時許，前往西屯區青海路一段的鹽酥雞攤買宵夜，未料女子卻因不明原因情緒失控，疑有喝酒，並在攤位內大發脾氣，破壞桌椅，經業者規勸無效後，通報警消到場，女子也自己報案，自稱「頭昏、咳嗽、有新冠肺炎，需要協助送醫」，消防隊員身穿防護衣，協助將女子送往醫院調查。

經查，女子自稱最近有到台北旅遊，但沒有出國史，轄區派出所通報119救護車協助送醫，後續清查女子並無出國紀錄，警消也全程配戴口罩、保持距離，並通報1922防疫專線。