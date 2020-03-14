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淡水改裝噪音車擾民居民抗議 新北警連3天封鎖式路檢
新北市淡水區日前傳出數十輛改裝噪音車炸街夜遊，居民們被吵得無法睡覺，上臉書集體抗議，新北市警局自13日起，一連三天在通往淡水區各重要路段，投入上千人次警力，採取「封鎖式路檢」方式強力執法，嚴正對飆仔說「不」。
新北警方指出，新北市日前發生未成年青少年集體騎乘違法改裝機車至淡水區夜遊，轄區淡水警分局以優勢警力圍捕，當場查獲涉嫌公共危險及竊盜罪，並舉發交通違規計39件，包括危險駕駛5件、無照8件、變更車體23件、遮蔽號牌1件、行駛報廢車輛2件，
警方查出29名違規違法青少年是來自桃園地區，其中12人未成年、8名為在學學生，讓民眾有個舒適周休連假夜晚，新北警方於昨日起至15日，一連三天針對桃園往淡金各重要路段及治安要點加強防制，同時採取「封鎖式路檢」全力查緝防堵。
新北市交大指出，此次同步運用移動測速照相設備，於全市噪音車出沒熱點，針對超速強化取締，並攔查改裝排氣管車輛，配合封城擴大臨檢的實施，共規畫路檢點95處、移動式測照點18處、警力數合計1439人次，並結合新北市環保局執行「環警聯合稽查路檢勤務」，也在土城區針對噪音值偏高且有改裝車體的違規車輛，以封鎖式勤務部署優勢警力撒下天羅地網，阻嚇改裝致噪音車輛擾民，展現警方執法決心。
新北警方強調，本於維護民眾權益的心，警方不分時段，也無懼寒風細雨，透過強力稽查勤務，還民眾舒適安寧的夜晚，並導正青少年偏差價值觀。
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