劉翰屏終身奉獻國防自主工業 中山英雄RIP

國家中山科學研究院大樹院區3月6日晚間發生起火工安意外，負責火工作業受傷嚴重的技術員劉翰屏經搶救多日，昨天（13日）晨不幸因多重器官衰竭宣告不治。中科院表示，曾為從事這項作業者辦理火工保險，將依約理賠，也將依規定為劉翰屏辦理撫恤事宜。不少同僚在臉書懷念這位資深技術員，稱「中山英雄RIP」。

至於起火原因，由中科院自行調查。據了解，事發時現場4名技術員正從事雄三反艦飛彈推進器裝藥後的導管清洗，由於現場並沒有火源，地面也依規定設有靜電布，待清理的少數推進劑也是潮濕的，初步只能研判是拆卸過程導管掉落，但詳細原因仍須高雄橋頭地檢署、高雄市消防火調與高市勞檢共同認定。

不幸殉職的劉翰屏今年57歲，客家人，大學畢業、退伍後就考進中科院，任職卅餘年，早年曾在九鵬基地服務，平日為人熱心和善、深受同事好評，受到上級倚重，終身職涯都為國防自主工業奉獻。劉有三子，兩人任軍職，一人還在陸軍專校就讀，中科院已妥善安排。

劉翰屏生前擅長跑馬拉松，有同儕在社群回憶稱，劉早上晨跑時會帶著小型音樂盒，常跑到一半開始聽音樂，且越跑越快；他陸續達成百馬、兩百馬的目標，被同好稱為「馬場前輩」，只是從不申請登錄，跑步只是興趣。劉翰屏殉職消息傳出後，跑友同聲哀悼，稱「中山英雄RIP」，祈願他在天堂繼續奔馳。