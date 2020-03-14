尋仇？意外？新北深夜驚傳男子街頭遭刀捅 送醫不治

新北市13日深夜10時許發生一起街頭凶殺命案，32歲林姓男子在新店區中正路一間連鎖超商前，不知何故突然遭22歲王男子持刀從背後猛力捅了一刀，當場血流不止，失去意識，經送醫急救仍宣告不治。警方獲報迅速到場，當場逮捕涉嫌行凶的王男，已帶返派出所漏夜偵辦中。

據了解，涉嫌行凶的王姓男子昨晚駕車載妻子到新店區，將車停在中正路邊，雙方疑似為了買晚餐一事，在車上發生口角爭執，王男一怒之下自行下車，卻突然持料理刀朝剛好在路人行道上牽機車的林姓男子背部猛刺一刀。

林男突然遭到攻擊，還來不及反應，當場血流不止，附近超商前有人發現，立即打電話報警，轄區江陵派出所員警迅速趕抵現場，將留在附近的凶嫌王姓男子當場逮捕，帶返派出所進行偵訊。林男經送往慈濟新店分隊急救至昨天深夜11時10分仍宣告不治。