影／「防疫詐騙」現蹤 北市警籲針對健保、網購防詐

因應新冠肺炎防疫期間，詐騙手法隨之改變，台北市警局特別拍攝防詐宣導影片，呼籲民眾格外注意「假冒健保署人員」及「網購詐騙」等詐騙手法，避免個資外洩及財物損失。

警方表示，民眾在防疫期間對於就診及購買物資問題格外關注，健保卡的使用頻率提升，因此近來有詐騙集團精進詐騙手法，利用有關健保的訊息，誘騙民眾上當。

如自稱健保署或檢警等公務人員，誆稱民眾「健保卡被盜用、有違規紀錄」或稱「民眾曾到某醫院就診，須給付一定金額醫療費用」，藉由民眾緊張、恐慌心理，進一步騙取被害人個資。

詐騙集團也可能向被害人謊稱，其個資遭到冒用，須將金融帳戶內款項領出，交給「監管單位」控管，或交付存摺、提款卡及帳戶密碼，導致民眾財物損失。

像是近日政府宣布實施口罩實名制2.0，開放民眾預購口罩，與此同時，警方也發現有詐騙集團藉機撥打電話給一般民眾，稱口罩2.0預購系統出現異常，需要提供個人資料才能預購；警方說，政府建置口罩實名制2.0預購系統不會打電話聯絡民眾，若接到電話聯繫預購口罩事宜，應立刻掛斷電話，並撥打165反詐騙專線查證。

另外，因防疫期間民眾減少外出活動，相對較常透過網路購物，也讓詐騙集團有機可趁；警方表示，詐團透過臉書、LINE等社群平台刊登廣告，吸引不知情民眾點擊進入，常導致民眾網路個資外洩。

雖然詐騙集團套取個資，被害人往往沒有立即的財物損失，但卻會衍生「解除分期付款」「假冒公務機關」「投資詐欺」等詐騙類型，個資安全防護不可不慎，民眾多一分注意就能減少被害風險。