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影／新冠肺炎威脅未減 海岸又見非洲豬瘟防疫大作戰

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國內新冠肺炎疫情威脅未減，苗栗縣竹南海岸又見死豬，海巡人員一樣「如臨大敵」展開非洲豬瘟防疫大作戰。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
國內新冠肺炎疫情威脅未減，苗栗縣竹南海岸又見死豬，海巡人員一樣「如臨大敵」展開非洲豬瘟防疫大作戰。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

國內新冠肺炎疫情威脅未減，苗栗縣竹南海岸又見死豬，海巡人員一樣「如臨大敵」展開非洲豬瘟防疫大作戰，穿著全套防護裝備處理，死豬消毒後由苗栗縣動物保護防疫所帶回採檢。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，龍鳳安檢所人員昨天下午近2點時，在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港例行性巡查時，在情人橋附近的消波塊發現1頭豬屍，目前正值新冠肺炎疫情嚴峻期間，海巡人員也不敢輕忽非洲豬瘟的防疫工作，立即啟動防疫機制封鎖現場。

海巡人員通報苗栗縣動物保護防疫所派員到現場協助處理；防疫所人員現場勘查，發現豬屍外觀並無在海上長時間漂流的跡象，且豬屍完整無潰爛壞死情形，經消毒完畢後帶回進行檢體採樣。

第三岸巡隊表示，海巡對防疫工作秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高的標準執行勤務」等4項最高原則，嚴密防堵疫情入侵國內，呼籲民眾如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請撥打海巡免付費118服務專線，將非洲 豬瘟疫情杜絕於境外，保護我國畜牧業經濟命脈。

海巡署 疫情 非洲豬瘟 新冠肺炎

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