金山離婚男與女友2人陳屍住處留遺書 將解剖釐清死因

新北市金山區曾擔任油漆工的許姓男子與曹姓女友，昨晚被許父發現倒臥家中，消防人員進入後檢視2人都已經死亡，檢警今天相驗，認為死亡時間3到4天，初判外觀都沒有外傷，沒有外力造成。許男留有1張紙條，提及自己情緒低落、傷感。檢警將解剖釐清2人死亡原因。

檢警調查，新北市金山區許姓男子（27歲）與前妻離婚後，與曹姓女友（25歲）交往，昨晚許父工作返家後，敲他房門許久都沒有應門，心生起疑，便連絡鎖匠及消防隊到場協助，消防人員進屋後發現，2人倒臥房內，景象讓父親嚇了一大跳，經檢視都已無呼吸、心跳，死亡多時，並沒有送醫。

金山警分局獲報到場處理，調查採證，發現當時門窗都完好，並沒有被破壞的跡證，沒有外力侵入，2人大廳及臥房也沒有打鬥或凌亂的情形，但有一個盆子，警方採證釐清死因，現場沒有其他藥物或者可疑物證。檢警今天相驗，2人都沒有外傷。

據指出，許男以前當過油漆工，但後在身體不太好在家休息，他留有1張紙條，提及自己情緒低落、傷感、心情不好等，但也沒多說什麼。警方沒有找到曹女遺書，她的死亡原因會再進一步查明，2人是同時死亡，還是有時間差，仍待進一步釐清。

許父向警方說，平時和兒子同住，但工作要外出，9日離開時有看到他，昨晚回家時要叫他一直沒有人回應，沒想到發生意外，他也不知怎會發生這種事，兒子和女友交往也穩定了，覺得很意外，無法理解。

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