嘉義長庚門禁管制 老翁駕車暴衝撞壞門柱受傷

新冠肺炎疫情險峻，嘉義長庚為防疫加強門禁管制，關閉地下停車場，74歲張姓老翁上午11點開車到長庚，準備接朋友離去，當車開到急診室外通道，突然暴衝撞上大理石門柱，車頭毀損，擋風玻璃破裂，保全人員趕緊將他救出送急診室，所幸傷勢不嚴重，下午出院，肇事原因責任警方調查中。

長庚轄區朴子警分局大鄉派出所調查，74歲張姓老翁上午11點開車到長庚醫院，準備載朋友，疑恍神未注意，車子突然失控暴衝撞上門柱，員警到場，老翁嚇得發抖，不知車子為何暴衝？警方實施酒測，老翁酒測值零，並未酒駕。

急診室入口設防疫發燒篩檢站，員警調醫院監視器，張姓老翁車子加速衝撞門柱，正好前方停放救護車，幸未撞上值勤防疫人員、救護車及篩檢站，保全及防疫人員被突如其來撞擊聲嚇壞，趕緊救出張姓老翁，送急診室。