道高一尺！詐騙集團教婦人騙銀行行員 警破解保住65萬

台北市一名78歲顏姓婦人日前遭受詐騙，急著將65萬元匯往境外帳戶，銀行行員見其形跡可疑，便通報警方到場處理；警方介入後，聯繫顏婦家屬確認情況，發現顏婦遭受電話詐騙，經員警耐心說明類似詐騙手法後，顏婦才驚覺受騙，差點落入詐騙圈套。

據了解，顏婦3月4日下午3時許前往國泰世華銀行南門分行，欲將新台幣65萬元匯往境外帳戶，張姓行員初步詢問，顏婦稱其住在美國的女兒打電話表示急需用錢，65萬元是給女兒救急用的。

張員見其要將鉅款匯往境外，又含糊其詞、形跡可疑，便通報警方到場處理。轄區中正二分局南昌派出所警員蔡典旺獲報到場後，先聯繫顏婦另一名女兒，其女表示，在美國居住的妹妹經濟狀況寬裕，不可能會跟母親開口借錢，更何況母親是在美國時間深夜接到電話，整個過程都很不合理。

蔡員隨後告訴顏婦，冒名來電索款是近期詐騙集團慣用手法，顏婦是遭受詐騙；經蔡員耐心說明，顏婦才驚覺受騙，並坦承自己是接到一通不明來電，對方自稱是政府高層人士，指稱顏婦金融帳戶遭人冒用，甚至已涉及刑案，須將65萬元匯至指定帳戶給政府人員，否則帳戶將遭到政府監管，還有可能遭到逮捕。

顏婦說，詐團擔心事跡敗露，事前還先教育顏婦，面對行員或警方詢問匯款目的，可辯稱是身在美國的女兒需要救急，若提及接到政府高層電話，將違反偵查不公開原則，會觸法被判刑。