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把握救援時機！嘉縣消防局首次跨單位辦山域搜救訓練

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
嘉義縣消防局跨單位訓練，除專業度提升外，更增強單位間的默契與配合度，日後若有事故發生，救援任務能更順利達成。圖／嘉義縣消防局提供，
嘉義縣消防局跨單位訓練，除專業度提升外，更增強單位間的默契與配合度，日後若有事故發生，救援任務能更順利達成。圖／嘉義縣消防局提供，

自民國106年起前往水漾森林的各登山路段發生近10起事故，嘉義縣消防局為強化山域搜救的專業與能力，自11至13日首度結合林務局辦理搜救訓練，盼加強開放山林政策的積極整備外，強化與林務局聯繫，日後發生事故時，更具效率完成任務。

阿里山眠月線等各路線開放後，深受民眾喜愛，但地段地基及隧道曾受921大地震、八八風災等災害影響，具潛在風險，去年6月水漾森林曾發生4名登山客受傷受困，經消防、林務人員等跨單位救援，終於以空勤總隊直升機將山友吊掛後送醫治。

山域意外事故發生時，將由所屬區域的管理機關主導並負責行政、救援與聯繫工作，管理機關如玉山登山步道屬玉山國家公園管理處，水漾森林的各路段大多屬林務局，消防局負責人命救助任務。

此次跨單位訓練，由嘉義縣消防局長呂清海率領各山域事故搜救單位人員共25名一同前往參訓，除專業度提升，更增強單位間的默契與配合度，行程自阿里山眠月線開始，行經塔山車站、石猴車站、松山、水漾森林、千人洞，最後至行豐吊橋完成訓練。

訓練中包含「野外求生技巧」、「野外地圖判讀」及「山域導航技術實務演練」、「山難前進指揮所運作模式」等項目，盼提升參訓人員的山域搜救技巧及能力。

呂清海表示，目前中央開放山林政策已推動，讓民眾有更多機會親近山域並看到台灣的美景，執行搜救任務的相關單位需精進各項搜救技能與裝備。

呂清海呼籲，山友在行前需將各項裝備詳細檢查、攜帶齊全，依回報路線進行登山活動，才能事故發生後，令搜救人員盡速確認坐標、前往現場救援。

嘉義縣消防局跨單位訓練，行程自阿里山眠月線開始，行經塔山車站、石猴車站、松山、水漾森林、千人洞，最後至行豐吊橋完成訓練。圖／嘉義縣消防局提供，
嘉義縣消防局跨單位訓練，行程自阿里山眠月線開始，行經塔山車站、石猴車站、松山、水漾森林、千人洞，最後至行豐吊橋完成訓練。圖／嘉義縣消防局提供，
嘉義縣消防局為強化山域搜救的專業與能力，自11至13日首度結合林務局辦理搜救訓練。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局為強化山域搜救的專業與能力，自11至13日首度結合林務局辦理搜救訓練。圖／嘉義縣消防局提供

水漾森林 玉山國家公園 阿里山 山友

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