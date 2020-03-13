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中科院意外釀1技術員不治 攸關國防機密檢察官保密偵辦

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
中科院大樹院區6日發生工安意外，其中一名劉姓傷患今天凌晨宣告不治。圖／本報資料照
中科院大樹院區6日發生工安意外，其中一名劉姓傷患今天凌晨宣告不治。圖／本報資料照

國家中山科學研究院大樹院區3月6日晚間發生工安意外，造成2名技術員受到嚴重傷燙傷，負責火工作業的劉翰屏傷勢最嚴重，全身97％燒燙傷，搶救多日，今天凌晨宣告不治。橋頭地檢署獲報，今天下午將指派檢察官會同法醫相驗死者遺體，但檢方避談細節，僅透露與軍方有要求保密，將再調查釐清相關肇責。

憲兵隊今天報請橋頭地檢署相驗劉遺體，但相驗時間、地點等細節，檢方都相當低調。據了解，由於事關中科院飛彈研發，製程涉及國安機密，軍方也很謹慎，特別要求檢方配合保密，所有介入了解案情的檢察官都不得對外透露半點消息，未來偵辦過程也不排除需要簽署保密條款，就怕走漏國防機密。

為此，橋頭地檢署今天協調許久，才終於決定負責相驗的檢察官人選。檢方表示，事涉敏感，不便對外說明相驗細節，但全案已進入偵查階段，將進一步調查是否有人為疏失，並釐清相關肇責。

中科院意外事故造成4人受傷，57歲劉翰屏傷勢嚴重，送往高雄義大醫院治療，到院時全身約97%的三度燒燙傷，僅腳底板沒有受傷，到院時意識模糊；另名傷患吳建騏全身約80%面積2至3度燒灼傷，仍在高雄榮總救治中。另外2人傷勢較輕微，當日就醫後就返家休養。

義大醫院指出，劉翰屏經多日急救，昨天深夜情況危急，今天凌晨1點多宣告不治。

檢察官 中科院 工安

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