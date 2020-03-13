重機騎士受導航誤導受困快速道路引道 員警及時救援

1名男子騎著掛紅牌的重型機車，下午騎上嘉義縣東西向快速公路，沿西往東行駛，準備下中埔交流道，卻因導航誤導，受困通往國道三號交流道引道口，打手機向警方110求救，中埔警分局獲報派三和派出所2名員警開警車救援，請拖吊車將重機車吊上車，員警護送下交流道脫困。

「重機騎士誤騎上國道被攔查取締嗎？」下午1點36分，開車行經嘉縣東西向快速公路通往國道三號交流道引道口駕駛人，發現重機騎士機車停放，還有警車，以為重機被攔查取締。