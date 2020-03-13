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重機騎士受導航誤導受困快速道路引道 員警及時救援

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
重機騎士受導航誤導受困嘉義縣快速道路引道，員警及時救援。圖／讀者提供
重機騎士受導航誤導受困嘉義縣快速道路引道，員警及時救援。圖／讀者提供

1名男子騎著掛紅牌的重型機車，下午騎上嘉義縣東西向快速公路，沿西往東行駛，準備下中埔交流道，卻因導航誤導，受困通往國道三號交流道引道口，打手機向警方110求救，中埔警分局獲報派三和派出所2名員警開警車救援，請拖吊車將重機車吊上車，員警護送下交流道脫困。

「重機騎士誤騎上國道被攔查取締嗎？」下午1點36分，開車行經嘉縣東西向快速公路通往國道三號交流道引道口駕駛人，發現重機騎士機車停放，還有警車，以為重機被攔查取締。

警方說，重機騎士不是誤騎國道被取締，是受困求助；騎士說，他從外地騎車到嘉義找朋友，要下中埔交流道到嘉義市區 ，隨著導航引導錯過交流道，無法掉頭騎下交流道，只好打手機求助警方，員警到場，請拖吊車將重機車吊上車，護送下中埔交流道，重機騎士感謝員警及時救援。

重機騎士受導航誤導受困嘉義縣快速道路引道，員警及時救援。圖／讀者提供
重機騎士受導航誤導受困嘉義縣快速道路引道，員警及時救援。圖／讀者提供

重機 國道 嘉義

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