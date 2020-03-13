直擊螃蟹車橫行高速公路 誇張行徑都被國道警拍了下來

國道警方日前接獲用路人檢舉，指出林口交流道出現「螃蟹車」，罔顧其他駕駛安全，為了不錯過交流道，危險從內線直接橫跨3個車道，意圖直接闖下匝道，卻被導桿擋住去路，沒想到誇張駕駛不死心，竟還在外線車道倒車，後方駕駛看見急忙煞車閃避，氣罵是遇到「移動神主牌」，立刻記下車號向國道警察檢舉，而誇張駕駛的行徑也通通被監視器拍了下來，開罰駕駛並吊扣牌照3個月。

國道公路警察局指出，因該名違規駕駛違規情形嚴重，事發後接獲2名熱心民眾提供車上行車紀錄器進行檢舉，同時匝道口所設置的「高解析度攝影機」，也清楚拍下違規駕駛的危險駕車行徑，連處理員警從監視畫面中直擊都驚呼「根本把生命安全當玩笑」、「高速公路他家開的？」

警方表示，依據高解析度攝影機拍下的違規證據，已對該名駕駛人依違反道路交通管理處罰條例第43條「連續任意驟然變換車道並於車道上倒車後跨越槽化線之危險方式駕車」，開出24000元的罰鍰，並且吊扣汽車牌照3個月。

能清楚紀錄下螃蟹車誇張行徑，都歸功於去年在林口交流道所新設置的「高解析度攝影機」，目的是為在容易回堵的匝道進行採證，以免讓惡劣駕駛影響車流安全或造成回堵，因成效不錯，3月1日起又再新增5處地點，分別為國1機場系統南出口、竹北北出口、頭份南出口、國2大園西出口及國3木柵南出口。

國道警方呼籲用路人，下匝道應遵守標誌、標線及號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線易引發事故，還表示「交流道錯過就錯過了，但也別當『螃蟹車』，危害自己和他人安全」，同時建議民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，遏止危險駕駛繼續囂張。