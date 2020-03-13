貨櫃輪大陸船員闖關要買茶葉 站崗警攔下緊急檢疫

基隆港務警察總隊新碼頭中隊員警昨天上午執行基隆港南櫃場守望勤務時，發現高姓大陸籍男性船員下船後要步行出港區，員警立即逮捕並通知疾病管制署派員到現場進行檢疫，經檢疫雖無發燒、咳嗽等現象，總隊為謹慎處理，依防疫作業流程穿戴相關防護裝備進行偵訊。高男供稱要出去買茶葉，警方訊後依違反兩岸人民關係條例及商港法移請權責機關處置。

基隆港務警察總隊表示，中央流行疫情指揮中心已有公告禁止中、港、澳船員及工作人員下船登岸入境，各船務代理應持續宣導配合政府相關防疫政策，如有違法將嚴查究責。

大陸籍公司所屬一艘貨櫃輪昨天靠泊在基隆港西18號碼頭，高姓陸籍船員蒙混走出港區，被員警攔下攔下送辦。經調查，大陸籍高姓男子供稱，他想利用船舶靠港作業期間，下船想出港購買台灣茶葉回去當紀念並品嘗，但後來被警員攔下。