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網路瘋傳國中女生遭霸凌 議員籲勿轉發避免二度傷害

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣議員曾玟學呼籲大家冷靜，停止擴散和攻擊，只有理解、關懷與陪伴，才有辦法接住這些孩子。圖／報系資料照
苗栗縣議員曾玟學呼籲大家冷靜，停止擴散和攻擊，只有理解、關懷與陪伴，才有辦法接住這些孩子。圖／報系資料照

苗栗縣一名國中女學生遭其他學校3名年齡相仿的女生接連甩耳光霸凌，影片昨晚臉書社團瘋傳，引發網友高度關切，苗栗縣警局、苗栗縣教育處展開調查，警方通知學生與家長到案說明，警方依涉嫌少年事件處理法、傷害罪展開調查。苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎、黎煥強與陳光軒都呼籲大家冷靜，不要再散播影片和個資，避免造成二度傷害。

苗栗縣議員陳光軒說，針對昨天罷凌事件，大家都很關心，也不斷地反映給幾位民意代表希望妥處，第一時間了解並要求相關單位盡快瞭解與處置。呼籲大家冷靜，避免情緒性的字眼，更不要再有散播影片和個資的行為。他也提醒大家可能會衍伸出法律問題，站在民意機關監督的立場也會持續追蹤並於後續一起作檢討。

縣議員曾玟學、黎煥強都提到，有網友留言說，民代們呼籲停止傳散和社團下架影片是壓事件，散播影片更可能觸及兒童及少年服務法、少年事件處理法。

曾玟學說，他在服役時，擔任中輟替代役，每天工作就是把中輟孩子們帶回學校。他接觸過被霸凌不敢來上課的孩子，也接觸過逞兇鬥狠不想來學校上課的孩子。這些孩子們其實同樣缺乏愛與關懷，被霸凌者往往不知如何求救，更擔心找人說情況無法改善還更嚴重。這些傷害不會只在當下，會對被霸凌者造成深遠的影響。

曾玟學說，霸凌人的孩子一樣需要被關心及輔導，他遇過太多孩子因為家裡的狀況，逼著他們急著想長大，成群結隊的嘲弄、霸凌同學，或許讓他們從中得到團體的歸屬感和存在感。他們其實都是快要掉出安全網的人，校園霸凌一直都存在，看不見不代表沒有。

曾玟學呼籲大家冷靜，停止擴散和攻擊，只有理解、關懷與陪伴，才有辦法接住這些孩子。

苗栗縣議員曾玟學呼籲大家冷靜，停止擴散和攻擊，只有理解、關懷與陪伴，才有辦法接住這些孩子。圖／翻攝縣議員曾玟學紛絲團
苗栗縣議員曾玟學呼籲大家冷靜，停止擴散和攻擊，只有理解、關懷與陪伴，才有辦法接住這些孩子。圖／翻攝縣議員曾玟學紛絲團

霸凌 曾玟學

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