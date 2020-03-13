8旬老翁夜探睡田邊小貨車護蒜老妻 暖警：護蒜交給我

家住雲林縣麥寮鄉橋頭村的80多歲許姓老農，不放心深夜仍在田裡守護蒜頭的老妻，冒著深夜露寒，駕著電動代步車且未開燈，行駛在油罐車來來往往的六輕工業路上，十分危險，被夜巡的警察發現，趕緊請老人家和老妻回家安心休息，「把護蒜工作交給我們吧！」

所長吳明彰、警員丁政江、役男林聖翔等3名警員，接近今天凌晨時分，在六輕工業路上，發現一名老人駕著電動車，緩緩行駛在工業路上，且沒有開燈，大型車來來往往，擔心老人家安危，即將他攔下相勸。

但儘管警察苦勸老農回家，但老人家執意前往，「老伴睡在蒜田守護著，不知會冷否？會不會被蚊子咬？」老人家一定要去探望，否則他回家也睡不著。

於是警方只好保護老農到蒜田，他的妻子睡在田邊的一輛小貨車車斗上並架有蚊帳，老翁關心妻子有沒有睡好，許老太太說，目前蒜頭即將可以採收了，且價格很好，如果被人偷了，好幾個心血攏去了了，所以在田裡守幾天，只要不被偷就好，因為在家老會想著田裡的蒜頭安不安全，總是睡不好。

面對老人的憂心，警員委婉相勸並強調會加強巡邏，要老人家安心回家睡覺，警方再三相勸下，兩位老人家才在警員護送下返家，老婦、老農感激萬分。