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板橋失智婦外出迷途 暖心女警協助返家

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市婦人疑失智離家後找不到路返家，海山警分局海山派出所員警昨天發現帶返所，由女警顏子于耐心關懷，使用M-Police的人臉辨識系統查詢身分連繫上家屬，平安帶返家。圖／警方提供
新北市婦人疑失智離家後找不到路返家，海山警分局海山派出所員警昨天發現帶返所，由女警顏子于耐心關懷，使用M-Police的人臉辨識系統查詢身分連繫上家屬，平安帶返家。圖／警方提供

新北市海山警分局海山派出所員警童皓揚、黃世東昨天傍晚巡邏時，在中山路騎樓發現一名婦人面露疲態癱坐在地，主動上前關心，婦人疑失智無法告知身分，找女警顏子于到揚場協助。經過耐心溝通後，言談之間得知婦人可能就住在附近，員警以「我們保護妳回家」，才讓婦人卸下心防，隨員警回派出所休息。

因失智婦人無法清楚表達姓名和住家地址，警方使用M-Police的人臉辨識系統查詢身分，經辨識結果確認居住於板橋區萬安街一帶。經聯繫家屬後，家屬表示，婦人於前日離家外出後，就未返家，已報警協詢但仍然沒有下落，感謝員警巡邏及時發現頻頻感謝。

分局長林温柔表示，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，並且要有「走失協尋三不六要」概念，即「不用等、不用跑、不用錢」，親人若失蹤不用等24小時，就近至派出所報案，協尋不用錢；失智者家屬應做好「更新照片、申請愛的手鍊、指紋捺印、索取愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助」等方式，來形成守望相助網絡，讓失智者或年長者走失時，發揮協尋功效，以利警方能夠快速聯繫家屬，協助民眾順利返家。

新北市婦人疑失智離家後找不到路返家，海山警分局海山派出所員警昨天發現帶返所，由女警顏子于耐心關懷，使用M-Police的人臉辨識系統查詢身分連繫上家屬，平安帶返家。圖／警方提供
新北市婦人疑失智離家後找不到路返家，海山警分局海山派出所員警昨天發現帶返所，由女警顏子于耐心關懷，使用M-Police的人臉辨識系統查詢身分連繫上家屬，平安帶返家。圖／警方提供

失智 人臉辨識

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