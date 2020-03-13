板橋失智婦外出迷途 暖心女警協助返家

新北市海山警分局海山派出所員警童皓揚、黃世東昨天傍晚巡邏時，在中山路騎樓發現一名婦人面露疲態癱坐在地，主動上前關心，婦人疑失智無法告知身分，找女警顏子于到揚場協助。經過耐心溝通後，言談之間得知婦人可能就住在附近，員警以「我們保護妳回家」，才讓婦人卸下心防，隨員警回派出所休息。

因失智婦人無法清楚表達姓名和住家地址，警方使用M-Police的人臉辨識系統查詢身分，經辨識結果確認居住於板橋區萬安街一帶。經聯繫家屬後，家屬表示，婦人於前日離家外出後，就未返家，已報警協詢但仍然沒有下落，感謝員警巡邏及時發現頻頻感謝。