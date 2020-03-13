娃娃車操控失誤往前滑 學童遭捲壓車底

苗栗縣警方今天表示，一輛準備接送國小學童到安親班的幼兒園娃娃車駕駛操控不慎，6日在頭份中正路壓傷學童，警方獲報派員到場時，車輛已由多名熱心路人抬起，助學童脫困。

有民眾在網路貼文，苗栗縣頭份市某幼兒園娃娃車在學校附近「暴衝」，將一名國民小學童壓困車底，經路人合力抬車才讓學童脫困；警方調查是駕駛操控不慎釀禍。

警方表示，經了解駕駛操作不慎，疑打錯檔位，車輛往前滑，壓傷一旁等車學童；學童脫困後，身上有些擦挫傷，經送醫檢查發現肋骨裂傷。

警方表示，檢視現場畫面，旁邊路段未劃設紅、黃線，駕駛停車位置尚符合規定，後續仍進一步調查釐清相關肇責。